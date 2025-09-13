La Renault Clio passe la 6e et à Munich les constructeurs font semblant de sourire

À Munich, des nouveautés pour conjurer la morosité

C'est la fête en Bavière. Au salon de Munich, plus de 34 nouveautés ont été dévoilées et vous avez pu les découvrir tout au long de la semaine sur Caradisiac. De l'impressionnant concept Audi C surfant sur la vague de la nostalgie et de son coupé TT en passant par le nouveau Mercedes GLC et sa calandre maousse, les constructeurs, surtout allemands ont voulu démontrer qu'ils restaient dans la course. Une méthode Couë affichée à coups de nouveaux modèles alors que la filière a perdu 50 000 emplois en un an à travers le pays.

Une Renault Clio 6 plus snobe que les précédentes ?

On n'est pas forcément prophète en son pays. Alors, pour se dévoiler, la Renault Clio, 6e du nom, a préféré s'exiler en Allemagne et bouder le salon de Lyon qui se déroulera du 24 au 28 septembre. C'est donc en Bavière que l'on a pu découvrir une nouvelle génération de la citadine entièrement renouvelée, de l'extérieur à l'intérieur en passant par certains de ses moteurs. Seule subsiste sa plateforme identique à celle de la Clio 5. Elle se démarque également de la précédente par une évidente montée en gamme, histoire de se démarquer un peu plus encore de la Dacia Sandero. Car si ces deux-là sont du même groupe, elles ne sont pas du même monde.

Un p'tit coup de pouce et puis s'en va

C'était le 8 septembre. À quelques heures seulement de sa chute, le gouvernement Bayrou fait un dernier cadeau aux automobilistes : une hausse de 1 000 euros de l'aide à l'achat d'une voiture électrique qui dès le mois prochain sa donc porté à 5 200 euros maximum. Mais attention : seules les électriques européennes jusqu'au bout de leur batterie auront droit à ce coup de pouce supplémentaire.

Les Kei cars en route vers l'Europe ?

Certains constructeurs les appellent de leurs vœux pour sauver leurs ventes en berne et Bruxelles pourrait bien les entendre. Les fameuses Kei cars japonaises, ces petites autos minimalistes et pas chères pourraient bien avoir des clones en Europe, avec des réglementations sécuritaires moins contraignantes que les grandes autos. C'est du moins ce que demandent les industriels, et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ne leur a pas fermé la portière au nez en les recevant à Bruxelles le 12 septembre.

