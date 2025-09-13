Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

La Renault Clio passe la 6e et à Munich les constructeurs font semblant de sourire

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Michel Holtz

0  

L'ACTU DE LA SEMAINE EN PHOTO - Le losange a dévoilé la nouvelle génération de sa citadine qui monte ostensiblement en gamme. Une nouvelle Clio qui a fait sa première apparition au salon bavarois ou toute la filière européenne était rassemblée cette semaine, tentant de faire bonne figure dans une période plutôt morose.

La Renault Clio passe la 6e et à Munich les constructeurs font semblant de sourire
Pour sa 6e génération, la citadine du losange monte en gamme;

À Munich, des nouveautés pour conjurer la morosité

L'Audi Concept C et son air de TT.
L'Audi Concept C et son air de TT.

C'est la fête en Bavière. Au salon de Munich, plus de 34 nouveautés ont été dévoilées et vous avez pu les découvrir tout au long de la semaine sur Caradisiac. De l'impressionnant concept Audi C surfant sur la vague de la nostalgie et de son coupé TT en passant par le nouveau Mercedes GLC et sa calandre maousse, les constructeurs, surtout allemands ont voulu démontrer qu'ils restaient dans la course. Une méthode Couë affichée à coups de nouveaux modèles alors que la filière a perdu 50 000 emplois en un an à travers le pays.

Retrouvez toute l'actu du salon de Munich 2025

Une Renault Clio 6 plus snobe que les précédentes ?

La Renault Clio passe la 6e et à Munich les constructeurs font semblant de sourire

On n'est pas forcément prophète en son pays. Alors, pour se dévoiler, la Renault Clio, 6e du nom, a préféré s'exiler en Allemagne et bouder le  salon de Lyon qui se déroulera du 24 au 28 septembre. C'est donc en Bavière que l'on a pu découvrir une nouvelle génération de la citadine entièrement renouvelée, de l'extérieur à l'intérieur en passant par certains de ses moteurs. Seule subsiste sa plateforme identique à celle de la Clio 5. Elle se démarque également de la précédente par une évidente montée en gamme, histoire de se démarquer un peu plus encore de la Dacia Sandero. Car si ces deux-là sont du même groupe, elles ne sont pas du même monde.

Retrouvez la présentation complète de la nouvelle Renault Clio 6.

Un p'tit coup de pouce et puis s'en va

Avec son collègue de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de l'environnement est à l'initiative de l'aide supplémentaire. Crédit photo : MaxPPP.
Avec son collègue de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de l'environnement est à l'initiative de l'aide supplémentaire. Crédit photo : MaxPPP.

C'était le 8 septembre. À quelques heures seulement de sa chute, le gouvernement Bayrou fait un dernier cadeau aux automobilistes : une hausse de 1 000 euros de l'aide à l'achat d'une voiture électrique qui dès le mois prochain sa donc porté à 5 200 euros maximum. Mais attention : seules les électriques européennes jusqu'au bout de leur batterie auront droit à ce coup de pouce supplémentaire.

Retrouvez les détails de cette aide supplémentaire.

Les Kei cars en route vers l'Europe ?

Les futures petites autos européennes pourraient avoir un goût de Nissan Sakura.
Les futures petites autos européennes pourraient avoir un goût de Nissan Sakura.

Certains constructeurs les appellent de leurs vœux pour sauver leurs ventes en berne et Bruxelles pourrait bien les entendre. Les fameuses Kei cars japonaises, ces petites autos minimalistes et pas chères pourraient bien avoir des clones en Europe, avec des réglementations sécuritaires moins contraignantes que les grandes autos. C'est du moins ce que demandent les industriels, et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ne leur a pas fermé la portière au nez en les recevant à Bruxelles le 12 septembre.

Retrouvez les détails de cette réunion au sommet.

0  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/