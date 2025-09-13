M6 propose de passer son code de la route depuis son canapé, ou du moins de s'y entraîner

C’était plutôt mal parti. Permis de conduire, le grand test, après deux diffusions, en 2020 et 2021 n’a pas eu droit à un troisième volet l’année suivante, car son audience n’était pas, comme on dit dans les communiqués officiels, « à la hauteur des ambitions de la chaîne ». En gros : elle a fait un bide.

Mais, oh surprise, la voilà de retour le 30 septembre prochain en prime time, toujours sur la 6. La chaîne a-t-elle été prise de remords en exhumant le jeu après trois ans de purgatoire ?

Un jeu interactif ?

Il semblerait plutôt qu’elle a flairé la tendance du moment, puisque les jeux en famille, ou entre amis, cartonnent et que, paraît-il, on n’invite plus ses copains à dîner, mais à participer à un apéro dînatoire Monopoly, ou, pourquoi pas, à une soirée guacamole spritz en jouant au 1 000 Bornes.

Alors, grâce à une appli dédiée qui permet au téléspectateur de jouer en même temps que les candidats, les producteurs espèrent faire un carton en étant raccords avec les goûts du moment. Et le permis de conduire est tout indiqué pour y arriver, puisqu’il s’agit de l’examen français le plus pratiqué, « devant le bac » rappelle fort doctement Mc Lessgy, co-animateur de l’affaire.

Son collègue est l’un des tauliers de la chaîne : Stéphane Rotenberg qui, en tant qu’ancien journaliste auto, est parfaitement à sa place pour faire passer leur code de la route aux candidats dans la salle, comme aux téléspectateurs chez eux.

Car l’émission reproduit, en gros, le passage du code avec ses questions à choix multiples, à coups de panneaux à deviner et de nouvelles réglementations à décrypter. Dans le public, s'affrontent des groupes de candidats, regroupés par profession. Des stewards, des routiers, des ambulanciers et des Parisiens (cherchez l’intrus) s’opposent devant quatre people censés amener un peu de respiration dans cette enfilade de « slides » ou il faut répondre par A, B, C, ou D.

Sur autoroute, la vitesse minimum est de...

Mais même ces invités professionnels, que l’on retrouve souvent d’une émission à l’autre, comme Jean-Luc Lemoine ou Yoann Riou, ne parviennent pas toujours à réveiller le téléspectateur de sa torpeur canapéienne, tout avide pourtant de savoir s’il y a une vitesse minimale à respecter lorsque l’on se trouve sur la voie de gauche d’une autoroute.

Reste tout de même une leçon à retenir de ce prime time peu palpitant. C’est que tout un chacun, même hypermnésique, a des lacunes en matière de code de la route, ne serait-ce qu’en raison de l’apparition de nouvelles réglementations. Il serait donc urgent de réviser tout ça fissa. Rien que cette information peut justifier une telle émission.