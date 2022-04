Surprenante, la Formule E Gen3 a été dévoilée à Monaco

Avant de la voir prendre la piste en 2022-2023, la prochaine génération de Formule E a été dévoilée à Monaco, dans le cadre du sixième E-Prix de la saison, qui se tient ce week-end dans la Principauté.

Aperçue sur un premier teaser il y a quelques mois, la Formule E Gen3 se laisse cette fois découvrir plus en détail, exposant ainsi un design futuriste complètement novateur.

Si les lignes de la voiture sont inédites et feront assurément parler, la révolution la plus attendue se trouve sous le capot, avec une nouvelle unité de puissance, capable de propulser la monoplace à 320 km/h, la vitesse la plus rapide jamais atteinte dans cette catégorie. Le groupe motopropulseur moteur de 350 kW sera pour cela complété par un second moteur de 250 kW placé à l’avant, permettant ainsi de doubler la capacité régénératrice de la voiture pour disputer environ 40 % de la course grâce à l’énergie récupérée.

Plus légère de 60 kg par rapport à la génération actuelle, la Gen3 a également progressé concernant l'utilisation de matériaux durables avec le lin ou la fibre de carbone recyclée. Une exigence environnementale également suivie par le nouveau fournisseur de pneumatiques, Hankook, qui succédera à Michelin.

Les nouvelles batteries, fournies par Williams Advanced Engineering, seront aussi recyclables tandis que le carbone des monoplaces sera lui aussi utilisé à d'autres fins après leur utilisation en course.

Sept constructeurs s’affronteront dans la catégorie Formule E l’année prochaine : Jaguar, Mahindra Racing, Maserati, NIO 333, Nissan, Porsche AG et DS Automobile.