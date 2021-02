DS prolonge en Formule E

DS et la Formule E, une histoire qui va durer. La marque française annonce qu'elle prolonge son engagement dans le championnat de monoplaces électriques pour les saisons allant de 2022 à 2026.

Elle va donc développer une monoplace de troisième génération, dite "Gen3", qui sera en service à partir de la saison 2022/2023. La voiture sera plus légère et bien plus puissante. La puissance augmentera de 40 %, pour atteindre 350 kW en qualifications et 300 kW en course. La récupération d'énergie sera plus efficace. Les constructeurs pourront créer leur propre groupe motopropulseur.

L'écurie DS Techeetah a remporté les titres pour les pilotes et les équipes depuis deux saisons. La marque a le record de victoire avec la monoplace de deuxième génération. Alors qu'Audi et BMW ont décidé de quitter la Formule E après un engagement éphémère, DS garde donc cette vitrine, qui lui permet donner un coup de projecteur sur son label E-Tense et ses véhicules électrifiés. Toute la gamme propose une version branchée, avec du 100 % électrique pour la DS 3 Crossback et de l'hybride rechargeable pour les DS4, DS7 Crossback et DS9.

La saison 7 de Formule E doit commencer fin février, en Arabie saoudite, avec au volant des deux DS E-TENSE FE20, le champion en titre, António Félix da Costa, et l’unique double champion de la discipline, Jean-Eric Vergne.