Surprise, l'Audi Q6 e-tron Sportback sera à Paris

Quel est le point commun entre le nouvel Audi Q6 e-tron et le Porsche Macan Electric ? Facile, les deux modèles reposent sur la même plateforme PPE et possèdent de nombreuses pièces en commun. Ils utilisent aussi les mêmes batteries et des groupes motopropulseurs très proches.

Ce Q6 E-tron va ressembler encore davantage au Macan avec l’arrivée de la version Sportback, dont la poupe fuyante se rapprochera d’autant plus de celle du SUV de la marque de Zuffenhausen. A quelques jours de l’ouverture des portes du salon, la marque aux anneaux dévoile en effet une première image du Q6 e-tron Sportback.

Zéro surprise

Comme les Q4 e-tron Sportback et autres Q8 e-tron Sportback (mais aussi les Q3 Sportback et Q5 Sportback), ce Q6 e-tron Sportback reprend tous les élements du Q6 e-tron « tout court » à l’exception du dessin de sa poupe. Attendez-vous donc à un prix de base très au-dessus des 70 000€ sachant que le Q6 e-tron démarre actuellement à 72 170€ et que la variante Sportback sera un peu plus chère à configuration égale. En raison de son aérodynamisme plus favorable, il devrait afficher une autonomie maximale légèrement meilleure que les 632 km affichés au maximum dans la configuration Performance avec les grosses batteries de 94,9 kWh.

