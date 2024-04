Surprise, la Volkswagen Passat berline existe bien !

Volkswagen vient de lancer sur notre marché la neuvième génération de sa familiale Passat. Mais elle n’existe plus qu’en version break, la variante berline ayant été supprimée du catalogue faute d’une clientèle suffisante d’après les stratèges du constructeur allemand. Il reste possible d’acheter une berline basée sur la même plateforme que cette nouvelle Passat en allant chez Skoda, puisque la Superb actuelle est une proche cousine.

Mais il est aussi possible d’acheter une Passat berline. Pour cela, il faudra aller en Chine où l’auto vient d’être dévoilée par le ministère de l’industrie locale qui zappe systématiquement les campagnes de communication des marques en montrant les autos avant tout le monde. Cette Passat Pro, version berline du modèle break vendu chez nous, mesure 5,006 mètres de long très exactement à comparer aux 4,91 mètres du break. Elle bénéficie d’un empattement rallongé de 30 mm par rapport à ce dernier, la clientèle chinoise adorant profiter d’un espace aux jambes énorme.

Deux moteurs essence seulement

Alors que notre Passat européenne propose des moteurs essence à hybridation légère et des variantes hybrides rechargeables, cette Passat Pro chinoise se contentera de bloc 100% thermiques avec un bloc 1,5 litre de 140 chevaux et un moteur de 220 chevaux en haut de gamme. Rappelons qu’outre l’ID.7 électrique, les clients chinois de Volkswagen peuvent également opter pour la berline Magotan à la vocation plus haut de gamme.