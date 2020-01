Surprise : voici la Volkswagen Arteon Shooting Brake !

Voilà une belle fuite que nous n'attendions pas. La Volkswagen Arteon Shooting Brake a été surprise dans une version qui semble définitive. Ces photos montrent une auto assez massive qui repose sur la berline que nous connaissons déjà. Il est donc légitime de penser que cette variante Shooting Brake reprendra les technologies, moteurs et boîtes de la berline, même si à l'heure actuelle, vous vous en doutez, rien n'a été confirmé.

Et pour cause : Volkswagen n'avait toujours pas réellement annoncé la Shooting Brake ! Cette fuite est donc étonnante et assez prématurée. La présentation de l'auto devrait logiquement intervenir dans les semaines/mois à venir, avec une commercialisation avant la fin d'année.

Petit détail qui n'en est pas un : l'auto semble légèrement surélevée et dispose de protections en plastique de bas de caisse et de passages de roues. L'Arteon Shooting Brake serait-elle produite en version baroudeuse, un peu à la manière d'un break Allroad chez Audi ?

Mais c'est globalement les seules choses que l'on peut dire à l'heure actuelle sur cette auto qui devrait être très confidentielle en Europe. En effet, l'Arteon s'est vendue à environ 20 000 unités l'an dernier dans toute l'Europe. Même si la carrosserie break est plus populaire que la berline sur certains marchés, cette nouveauté devrait rester une niche.