Surprise : voici les Volkswagen ID.4 et ID.4 Crozz de série

Nos confrères asiatiques de la publication Carnewschina publient en ligne des clichés très intéressants concernant les Volkswagen ID.4 et ID.4 Crozz. Les photos dévoilent en effet les deux modèles sans camouflage sous la lumière naturelle de soleil chinois.

D'après les bruits de couloir, cette fuite provient du bureau chargé d'enregistrer les nouveaux véhicules prochainement commercialisés sur le territoire de l'Empire du Milieu. Le Volkswagen ID.4 Crozz se pare sur les images d'un blanc pur. L'ID.4 revêt pour sa part un coloris gris foncé tout aussi conventionnel. La partie la plus intéressante concerne la mécanique de ces autos électriques. Les ID.4 reposent en effet sur la plateforme MEB dernier cri du groupe Volkswagen. De quoi promettre aux clients le choix entre un véhicule propulsion ou quatre roues motrices et des autonomies grimpant jusqu'à plus de 500 kilomètres.

Volkswagen livrait pour rappel début mars des images virtuelles de l'ID.4 avec un camouflage peu présent. Son intronisation en bonne et due forme se déroulera d'ici quelques mois.