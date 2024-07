Surtout, ne dites pas aux Américains que Jeep est une marque néerlandaise

A deux jours de la fête nationale américaine, intéressons-nous à cette étude récemment publiée chaque année par le cabinet Brands Keys, et dont l’objet est de déterminer le Top 50 des marques américaines les plus patriotes, tous secteurs d’activité confondus, de l’habillement à la high-tech en passant par les voitures ou les jouets.

Comme chaque année depuis la première édition en 2002, c’est Jeep qui se hisse en tête du classement, et ce en dépit du fait que la marque aura appartenu à des groupes européens sur l’essentiel de la période considérée. Contrôlée depuis 2021 par Stellantis, dont le siège est situé aux Pays-Bas, Jeep peut même être considérée comme une marque néerlandaise…au même titre d’ailleurs que Peugeot, Citroën, DS ou Fiat, soit dit en passant! Rappelons qu'elle avait auparavant "appartenu" à l'Allemagne à partir de 1998 (groupe DaimlerChrysler) avant de passer dans le giron de Fiat en 2010. Une entreprise américaine qui doit beaucoup au Vieux Continent, donc.

«Le patriotisme est l'une des valeurs les plus puissantes qu'une marque puisse posséder», Robert Passikoff, président de Brand Keys

Jeep devance Ford, deuxième d’un classement qui ne comprend aucune autre marque automobile. Si on peut saluer la belle septième place de Harley-Davidson, observons que ni General Motors ni Tesla n’y figurent : le premier y a fait sa dernière apparition en 2013, et le second en 2021.

Les 7 460 consommateurs sondés par Brand Keys ont à 80% déclaré que le patriotisme était «extrêmement» ou «très» important. Les personnes ont été interrogées sur 1381 marques différentes. Et Brand Keys de souligner à quel point le patriotisme est une valeur importante pour le consommateur américain : « les consommateurs voient désormais tout à travers une lentille politique, donc la valeur du patriotisme est plus importante que jamais », déclare ainsi le président de Brand Keys dans un communiqué. « Jeep est le principal propriétaire de cette valeur, avec un réel fondement émotionnel. Jeep a une histoire forgée dans le passé et le présent. ... Dans un marché plus politique et partisan, Jeep a été capable de créer un lien avec tous les consommateurs, c'est pourquoi Jeep apparaît en tête de liste chaque année. » Pas certain que les constructeurs français, qui ont délocalisé une grande partie de leur production à l’étranger, bénéficieraient d’une telle aura si un sondage similaire était réalisé de ce côté-ci de l’Atlantique.

Le Top 50 des marques américaines les plus patriotes (en gras les entreprises du secteur auto-moto)

1. Jeep

2. Ford

3. Levi Strauss

4. Coca-Cola

5. Disney

6. Walmart

7. Harley-Davidson

8. Apple

9. Jack Daniels

10. Amazon

11. Hershey’s

12. Ralph Lauren

13. Wrangler

14. Dunkin’

15. American Express

16. Colgate

17. MSNBC

18. Mattel (Barbie) (Nouveau)

19. Old Navy

20. Domino’s

21. Kellogg’s

22. Nike

23. FOX News

24. Pepsi-Cola

25. McDonald’s

26. WeatherTech

27. New Balance

28. Calvin Klein (Nouveau)

29. NFL

30. MLB

31. NBA

32. Gillette

33. L.L. Bean

34. Target NEW

35. Gatorade

36. Wilson Sporting Goods

37. AT&T

38. John Deere

39. KFC

40. Heinz NEW

41. Macy’s

42. American Eagle Outfitters (Nouveau)

43. Costco

44. Hanes NEW

45. Converse NEW

46. USAA

47. Oreos (Mondelez) (Nouveau)

48. Weber Grills

49. Revlon NEW

50. Home Depot (Nouveau)