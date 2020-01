Suzuki : tous les voyants au vert après une belle année 2019

A 500 immatriculations près, Suzuki battait son record historique en France depuis son arrivée dans l'Hexagone. En 2007, la marque japonaise avait vendu 32 200 autos, et en 2019, elle est parvenue à écouler 31 492 véhicules avec une hausse de 14 % dans un marché à + 2,3 %. Evidemment, il est toujours plus facile de progresser fortement lorsque l'on part de loin, mais la croissance et la bonne dynamique de Suzuki est bien là.

L'an dernier, le mix des véhicules électrifiés a été encourageant pour Suzuki, avec 25 % de part des hybrides. Rappelons par ailleurs qu'il n'y a plus de diesel chez Suzuki depuis 2018. Le chiffre concernant les hybrides devrait logiquement progresser en 2020 avec l'arrivée de nouveaux modèles, Swift Sport et S-Cross en tête. Sans surprise, c'est toujours la Swift qui tire Suzuki vers le haut avec 37 % des ventes.

"Fin janvier, nous lancerons le nouveau Vitara hybride 48 volts qui sera présenté pour la première fois lors des prochaines portes ouvertes, suivi courant février par le S-Cross avec une motorisation identique. Au cours du deuxième trimestre, les modèles Swift et Ignis évolueront. Nous bénéficierons d’une gamme 100 % hybride, Jimny mis à part", commente le patron de Suzuki France. Il est vrai que le Jimny aurait mérité une hybridation pour faire baisser ses rejets de CO2 très élevés. Peut-être pour plus tard ?