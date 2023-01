Tesla à l'amende pour "publicité mensongère" en Corée du Sud

Selon l’utilisation qui est faite et les conditions climatiques, l’autonomie annoncée des voitures électriques peut s’éloigner assez franchement des chiffres annoncés par les constructeurs. Quand on circule sur l’autoroute à 130 km/h, par exemple, ou qu’on roule par conditions de grand froid. Mais en Corée du Sud, l’organisme en charge de surveiller la concurrence a estimé que les promesses de Tesla en la matière étaient trop fantaisistes. Elle note en effet que l’autonomie des modèles de la marque peut chuter de 50,5% par rapport aux chiffres annoncés sur un site internet du pays.

Toujours d’après cet organisme d’état, Tesla n’aurait pas non plus été honnête en décrivant les capacités de charge rapide de ses produits, oubliant de préciser que la rapidité de charge dépendait « du type de chargeur, du niveau de charge de la batterie et des conditions de température ». Enfin, elle considère que ses promesses sur les coûts de charge très bas sont exagérées et ne précisent pas non plus qu’elles dépendent du type de charge utilisé.

2,2 millions d’amende

La division sud-coréenne de Tesla a ainsi été condamnée à verser une amende de 2,85 milliards de won, soit 2,2 millions de dollars. A noter que dans cette amende, il y a aussi un million pour un manque d’information de Tesla sur l’information de ses clients à propos des conditions d’annulation de commande. Rappelons que Tesla a livré 1,31 million de véhicules en 2022 dans le monde, un nouveau record pour la marque américaine même si ce chiffre se trouve en-dessous des prévisions.