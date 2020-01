Tesla : augmentation du prix de la recharge aux Superchargers

La maison mère de Tesla a mis à jour la politique de facturation des Superchargers. Désormais, les kWh seront totalement pris en charge lors du décompte : l'énergie prise par la batterie sera ajoutée à l'énergie perdue lors de la charge (les pertes sont inévitables, tout particulièrement lorsque les températures sont très basses).

Concrètement, cela veut dire que dans les zones où Tesla facture au kWh (sur certaines bornes et dans certains marchés, Tesla ne facture pas au kWh, mais à la minute), le tarif d'une recharge augmentera. Rappelons qu'il existe deux types de facturation chez Tesla : le "Tarif 1", lorsque la puissance reste sous les 60 kW (notamment quand une borne est partagée entre plusieurs véhicules), et le "Tarif 2" lorsque la puissance de charge est supérieure à 60 kW. Et dans ce dernier cas, le prix est doublé par rapport au "Tarif 1".

Le fait de prendre en compte l'énergie électrique distribuée par le réseau (et non plus seulement l'énergie absorbée par la batterie) est donc somme toute logique pour Tesla qui aurait annoncé que dans des régions au climat "extrême", la différence par rapport à l'ancienne méthode de facturation pourrait tout de même aller de 10 à 25 kWh.