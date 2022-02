Tesla : bientôt des Superchargeurs chez les supermarchés Casino

Faire le plein de kWh pendant que l'on fait son plein de courses. De nombreux supermarchés proposent sur leurs parkings des bornes de recharge pour véhicules hybrides et électriques. Mais Casino veut frapper un grand coup : il vient de signer un accord avec Tesla, qui va installer ses fameux Superchargeurs sur des parkings de l'enseigne.

Une trentaine de sites a été identifiée. L'accord signé prévoit l'installation de 8 à 20 bornes de recharge par station. Ce sont des bornes de très haute capacité, 250 kW, ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme Tesla vient de commencer à le faire en France, ces bornes devraient aussi être en accès libre pour les conducteurs d'autres marques.

Les supermarchés Casino et hypermarchés Géant Casino concernés vont permettre à Tesla de renforcer sa présence sur les grands axes des vacances, entre le nord et le sud du pays. Les sites retenus sont proches des autoroutes. La première station installée sera à Annecy, à l'automne 2022. Le déploiement se fera ensuite jusqu'à fin 2023.

Avec 250 kW, on peut retrouver jusqu'à 275 km d'autonomie en 15 minutes avec une Model 3. Ce ne sera en revanche pas un service gratuit. Actuellement, la marque a plus de 100 stations en France, totalisant plus de 1 000 bornes.