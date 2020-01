Tesla : bon quatrième trimestre, objectif 2019 atteint

Tesla avait un objectif ambitieux pour 2019 avec une cible située entre 360 000 et 400 000 véhicules vendus. La marque américaine peut se féliciter d'avoir réussi son coup puisqu'elle a immatriculé 367 500 autos à travers le monde l'an dernier. Et cela grâce à un solide quatrième trimestre, où Tesla a vendu 112 000 véhicules, dont 92 550 Model 3. La compacte prend clairement le pas sur les modèles haut de gamme S et X, et la tendance devrait s'accentuer avec l'arrivée du Model Y en 2020, aux USA d'abord.

Les planètes semblent enfin s'aligner pour Tesla qui a un gros potentiel de croissance : l'usine chinoise commence à tourner et a une capacité de 500 000 véhicules par an, et l'usine européenne (Berlin) n'est pas encore construite.

Ajoutez à cela l'arrivée d'un modèle crucial comme le SUV Model Y, et la vente du pick-up (qui pourrait toutefois être confidentiel dans les ventes), et la barre des 500 000 ventes annuelles paraît plus que jamais à portée de tir pour Tesla. La quatrième place du marché du premium, tenue par Volvo, pourrait, pourquoi pas, être menacée d'ici 2025 par le constructeur californien.