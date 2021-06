Tesla change (encore) d'avis sur le Bitcoin

Le principe d'une cryptomonnaie telle que le Bitcoin est relativement simple : plutôt que de miner physiquement de la terre pour en trouver de l'or, ou bien faire fonctionner les planches à billets, on "mine" virtuellement des jetons via des grandes fermes informatiques qui travaillent sans cesse. Et forcément, tout ceci consomme une énergie électrique considérable qui a récemment fait changer d'avis Tesla sur l'acceptation du Bitcoin comme moyen de paiement. Trop polluant, et pas en phase avec l'image d'un constructeur qui se veut vertueux.

Elon Musk a toutefois changé - à nouveau - d'avis sur cette cryptomonnaie. Après l'avoir acceptée, puis refusée, le patron de Tesla a finalement indiqué sur son compte Twitter que la marque californienne reprendrait les paiements par Bitcoin seulement si le minage et les échanges étaient alimentés à environ 50 % en énergie d'origine renouvelable.

Rappelons que Tesla avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin plus tôt dans l'année. La marque avait ensuite revendu 10 % de son portefeuille, engrangeant plus de 100 millions de dollars de bénéfices.