Tesla débute la production du SUV Model Y, malgré les difficultés

Tesla est encore loin du niveau de rentabilité d'un Porsche, mais la marque progresse. Les livraisons ont dépassé les 350 000 unités en 2019, avec une année phare pour la Model 3. Mais il faut aussi rappeler qu'il y eut un nombre probablement non négligeable de clients de la première heure qui ont eu leur auto, notamment en dehors des Etats-Unis. Une fois la vague passée, Tesla va devoir transformer l'essai, et cela tombe bien, la marque annonce avoir (déjà) débuté la production du SUV Model Y, basé, on le rappelle, sur la Model 3.

Il s'agit pour l'instant uniquement de la production américaine, avec des livraisons qui débuteront au printemps pour le marché US. Les Français, eux, devront attendre début 2021, mais Tesla a plutôt bien négocié son planning puisque l'usine allemande produira d'abord des Model Y à destination de l'Europe, ce qui permettra de réduire les délais de livraison à terme, et assurer un meilleur suivi.

Tout n'est toutefois pas rose chez Tesla. Les pertes ont été de 862 millions de dollars en 2019, et même si elles sont en baisse (- 11 % par rapport à 2018), elles restent conséquentes pour une entreprise qui a réalisé 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et qui "pèse" désormais plus de 100 milliards de dollars en capitalisation boursière.

En 2020, Elon Musk vise le demi million de ventes pour Tesla. A ce rythme, la marque américaine pourrait rattraper un concurrent comme Volvo (Tesla a déjà dépassé Lexus à l'échelle mondiale). Ce sera alors, peut-être, la première année pleine dans le vert ?