Tesla est déjà proche du million de ventes sur une année

Tesla a déjà publié son bilan des ventes de 2021. Alors qu'il avait atteint la barre des 500 000 livraisons en 2020, l'année dernière il s'est carrément approché de la barre du million de ventes ! Dans un bref communiqué, le constructeur a indiqué qu'il avait livré 936 172 voitures dans le monde en 2021. La marque n'a donc pas souffert de la pénurie de semi-conducteurs !

Le constructeur s'est toutefois spécialisé dans les plus petits modèles de son offre. La Model 3 et le Model Y comptent pour 911 208 exemplaires… soit 97 % de la production. L'envolée des ventes est en bonne partie due à la montée en cadence du SUV compact, dont les livraisons ont commencé en Europe à la rentrée. Les Model S et Model X ont clairement été mises de côté en 2021. La marque a d'ailleurs mis en pause la livraison de ces grands modèles en Europe pour quelques mois.

Sur le Vieux Continent, la priorité est la Model 3, qui a carrément réussi à monter sur la première place des modèles tous genres confondus en octobre. L'auto est aussi la voiture électrique la plus vendue sur le Vieux Continent, dépassant la Renault Zoé. La France est en bonne partie responsable de ce succès, grâce à une stratégie agressive de Tesla. Le modèle d'accès a vu son prix baisser en début d'année 2021 pour lui permettre de profiter du bonus maximal. Tesla a enfoncé le clou en fin d'année en améliorant encore l'autonomie sans augmenter le prix.

Sauf surprise, Tesla devrait donc dépasser dès 2022 la barre du million de ventes sur une année, grâce notamment à l'entrée en service de son usine européenne, à Berlin. L'ascension de Tesla a été fulgurante. La production de son premier roadster a commencé en 2008 ! Sur le marché du premium, Tesla dépasse ainsi déjà Volvo, marque fondée en 1927 !