Tesla est la marque auto la plus puissante au monde

Chaque année, la société d’études Kantar établit son Top 100 des marques les plus puissantes au monde, lequel est calculé en tenant compte à la fois de la capitalisation boursière et de la façon dont les marques pilotent leur croissance. La valeur cumulée de ces 100 marques dépasse les 7 000 milliards de dollars

Dans un classement dominé par Amazon, marque valorisée par Kantar à hauteur de 683 milliards de dollars, suivi par Apple (611 milliards) et Google (457 milliards), on trouve bien sûr plusieurs constructeurs automobiles.

Sans véritable surprise, le premier d’entre eux, et 47ème au classement général, est l’Américain Tesla, dont la valeur « Kantar » s’établit à 42,6 milliards de dollars, valeur en hausse de…275% par rapport à 2019. Cette progression est la deuxième plus forte de l’histoire de ce classement.

La valorisation de Tesla repose sur l’enthousiasme que l’entreprise suscite auprès des investisseurs, sur l’intérêt que lui manifestent les consommateurs, sur des volumes en hausse (près de 500 000 voitures vendues l’an dernier dans le contexte délicat que l’on sait) et sur une percée profitable en Chine. Tesla profite aussi à plein de son statut intermédiaire entre constructeur automobile et champion de la haute technologie, avec des voitures qui illustrent à merveille le concept de smartphone roulant.

Selon Kantar, Tesla matérialise changement de paradigme qui est en train de s’opérer dans le secteur luxe-premium : « en plus des performances de conduite élevées et des finitions exquises, le luxe englobe désormais des avancées en matière de logiciels, de durabilité et de service client. »

Sur ce dernier point, on pense notamment aux technologies de conduite autonome ou aux mises à jour à distance qui permettent d’améliorer les voitures tout au long de leur vie. C’est d’ailleurs dans le domaine du logiciel que les constructeurs puiseront d’énormes leviers de croissance dans les années à venir.

Derrière Tesla, on trouve tout de même quelques constructeurs traditionnels dans ce Top 100. Citons notamment Toyota (64ème du classement général avec 26,9 milliards de valorisation), Mercedes-Benz (67ème à 25,8 milliards) et BMW (71ème à 24,8 milliards).

Aucun constructeur français hélas, même si Renault est cité dans le rapport Kantar pour l’excellent rapport prix/prestations de sa Zoé ainsi que pour sa démarche de transformation de l’usine de Flins en « Re-factory » spécialisée dans l’économie circulaire.

Le Top 10 Kantar des marques automobiles