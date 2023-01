Tesla/Ford : la guerre des prix sur les VE éclate aux US : bientôt en France aussi ?

Le 13 janvier dernier, Tesla lançait une bombe, en annonçant des baisses de prix phénoménales sur la presque totalité de sa gamme. Ainsi, au pays de l'Oncle Sam, une semaine après des baisses de prix en Chine d'ailleurs, le Model Y pouvait baisser jusqu'à 20 % ! Et la Model 3 jusqu'à - 6,4 %. Soit jusqu'à 13 000 dollars de baisse !

La France a elle aussi bénéficié de ces baisses drastiques, rendant furieux les acheteurs ayant commandé leur modèle juste avant la baisse.

Ainsi, chez nous, la Model 3 a baissé jusqu'à près de 9 000 € (et même 14 000 € en tenant compte du bonus dorénavant accessible), et certaines versions de Model Y ont perdu jusqu'à 11 000 € !

Ce faisant, Tesla a lancé une véritable guerre des prix aux États-Unis. En effet, Ford, qui commercialise le Mustang Mach-e, concurrent du Tesla Model Y, ne pouvait rester sans réagir, ce dernier devenant plus compétitif que jamais ! C'est chose faite depuis hier.

Les financiers ont donc sorti la calculette, et défini que le prix moyen pouvait baisser de 4 500 dollars. Moins impressionnant que chez Tesla, certes, mais ce faisant, Marin Gjaja, responsable de la clientèle des véhicules électriques de Ford, affirme que certaines versions seront vendues à perte. Mais selon lui "c'était nécessaire de répondre [à Tesla, n.d.l.r] pour rester compétitifs sur le marché". Mais il ajoute que les économies d'échelle en production, en faisant passer la capacité annuelle de 78 000 à 130 000 unités annuellement, pourraient venir compenser les pertes en partie.

Exemples de baisses de prix sur le Ford Mustang Mach-e

Version Ancien prix US Nouveau prix US Variation Select RWD

Standard range $46,895 $45,995 −1.9 % Select eRWD

Standard range $49,595 $48,995 −1.2 % California Route 1 eAWD

Extended range $63,575 $57,995 −8.8 % Premium RWD

Standard range $54,975 $50,995 −7.2 % Premium eRWD

Standard range $57,675 $53,995 −6.4 % GT

Extended range $69,895 $63,995 −8.4 %

Peut-on espérer une baisse des prix en France aussi ?

Si Ford a réagi aux États-Unis, est-il possible que ce soit aussi le cas en Europe et en France en particulier ? Contacté hier, Ford France a réagi ce matin en ces termes : "Cette information est spécifique au marché d'Amérique du Nord. Concernant l'Europe, nous étudions régulièrement notre positionnement prix et nous sommes désormais en mesure de livrer des Mustang Mach-E dans un délai plus court et dans la majorité des configurations. Nous n'avons donc rien à annoncer pour le moment."

Pourtant, clairement, Ford aurait tout intérêt à rogner sur ses marges, en France aussi. En effet, il suffit de regarder les nouveaux prix du Model Y sur notre marché. Le SUV américain est passé ainsi de 49 990 € à 46 990 € pour la version Propulsion. Les autres versions (Grande Autonomie et Performance) ont également fondu niveau tarif avec jusqu’à 11 000 € de baisse pour la Tesla Model Y Grande Autonomie, qui passe donc de 64 990 € à 53 990 € et 6 000 € de moins pour le Tesla Model Y Performance, qui passe pour sa part de 69 990 € à 63 990 €. Il était déjà compétitif, il devient carrément donné !

En face, le Mustang Mach-e s'affiche toujours à 61 650 € en prix de base. La version grande autonomie est à partir de 67 600 €, quant à la version GT, la plus performante, elle est affichée 87 200 € ! Soit entre 14 000 € et presque 25 000 € d'écart en sa défaveur en face du Model Y. Il est de fait évident qu'il va souffrir, s'il n'ajuste pas sa grille tarifaire rapidement ici dans l'Hexagone... La guerre des prix américaine pourrait donc rapidement s'inviter sur le Vieux Continent, au bénéfice des clients.

Bon à savoir, aux USA, Ford, contrairement à Tesla, a prévu d'appliquer les nouveaux prix aux clients qui sont en attente de livraison, en leur remboursant la différence de tarif, et a aussi prévu des offres "privées" pour ceux qui ont déjà reçu leur Mach-e, depuis le 1er janvier. Une source d'inspiration pour Tesla ?