Tesla : l'après vente enfin ouverte aux réparateurs indépendants

Il a fallu une plainte du ZDK, l'association allemande de la réparation automobile et du commerce, pour que les choses bougent. Tesla a enfin ouvert l'accès du diagnostic de ses véhicules à des réparateurs indépendants, chose qui est normalement obligatoire et qui constitue une norme européenne, dans laquelle on trouve l'Article 61 :

"Les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations du système OBD des véhicules, aux équipements et outils de diagnostic ou autres, y compris les références complètes et les téléchargements disponibles du logiciel applicable, ainsi qu'aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules. Ces informations sont présentées d'une manière aisément accessible, sous la forme d'ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables. Les opérateurs indépendants disposent d'un accès aux services de diagnostic à distance utilisés par les constructeurs et les concessionnaires et réparateurs agréés."

Tesla s'est plié aux exigences européennes en ouvrant ainsi la maintenance des autos de la marque à tous les indépendants. Mais le ZDK se plaint désormais de tarifs prohibitifs, qui dissuaderont bien des réparateurs : 30 €/h pour le simple accès au portail, et 125 €/h pour l'usage de la solution de diagnostic. Des tarifs inévitablement répercutés sur la facture du client. L'association entend désormais faire entendre cette autre réclamation auprès de la Commission européenne.

L'ouverture des données de diagnostic permettra à tous les réparateurs qui le souhaitent de suivre des véhicules hors du réseau Tesla, comme pour n'importe quelle autre marque.