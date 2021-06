Tesla Model 3 et Renault Zoe, les voitures électriques préférées des hommes et femmes

Le baromètre mensuel d'AAAData, société d'analyses de données de marché automobile, est intéressant. En mai, la reprise du marché après une année 2020 catastrophique s'est poursuivie, même si l'on reste encore loin des niveaux des années précédentes, avec 141 041 immatriculations, contre plus de 190 000 en 2017, 2018 et 2019. Un marché d'autant plus orienté vers les professionnels, avec des particuliers à + 11 % par rapport à mai 2020, mais dans un marché en hausse de 46 %. Autant dire que ce sont les professionnels qui tirent la croissance.

Il est en tout cas une catégorie de voitures qui ne connaît pas trop la crise ces derniers mois : les électriques. Et une statistique en particulier est intéressante dans le bilan mensuel AAAData : la classification en fonction du genre.

Le top 3 des voitures électriques préférées chez les femmes est composé de la Renault Zoe, de la Fiat 500 et de la Peugeot e-208. Chez les hommes, c'est la Tesla Model 3 qui arrive très largement en tête devant la Renault Zoe. L'autre différence est la présence du Kia e-Niro dans le Top 5 des hommes, alors que le SUV coréen ne figure pas chez les femmes, remplacé par la Renault Twingo ZE.