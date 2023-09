Tesla Model 3 : un prix canon - En direct du Salon de Lyon

Restylage classique pour l’une des meilleures ventes de voiture électrique en France. La face avant a été redessinée et épurée. L’ensemble contribue à améliorer l’aérodynamisme (Cx à 0,219 soit une excellente valeur). Les feux redessinés à l’arrière et les boucliers avant et arrière différents font légèrement augmenter la longueur totale d’environ 3 centimètres (4,72 mètres). L’allure reste très classique afin de ne pas perturber une courbe de ventes au beau fixe.

On note en la disparition du logo Tesla sur la malle au profit du nom de la marque en toutes lettres. Sans oublier deux coloris inédits, le rouge Ultra et le gris Stealth, ainsi que de nouveaux dessins pour les jantes de 18 et 19 pouces.

Tesla annonce de grosses améliorations concernant la finition à l’intérieur, qui faisait ici défaut. Ces évolutions sont perceptibles sur le modèle exposé à Lyon et pris d’assaut par de nombreux visiteurs. Outre un écran tactile de 15,4 pouces amélioré, l’auto gagne aussi un autre écran tactile à l’arrière pour les passagers et modifie l’ergonomie de ses commandes : comme dans les récentes Model S et X restylées, il faut désormais passer par les boutons du volant pour activer les clignotants ou les essuie-glaces. Pour sélectionner la marche avant ou arrière, il faut donc aussi passer par l'écran tactile ou utiliser la fonction « Smart Shift », qui serait capable de choisir la bonne direction à votre place. Pas très pratique dans certaines situations de la vie de tous les jours.

La Model 3 est une familiale réputée pour l’accueil de ses occupants et son vaste coffre. Les sièges arrière ont été redessinés et le coffre gagne une trentaine de litres : 594 litres. Un excellent score. Tesla annonce également un gros travail sur l’acoustique avec l’arrivée d’un verre spécifique, des joints plus épais et des isolants de meilleure qualité. A vérifier, à l’occasion d’un prochain essai.

Equipée de pneumatiques optimisées pour l’efficience cette Tesla Model 3 restylée progresserait aussi au registre du confort et notamment des bruits de roulement. La version propulsion offre 554 kilomètres d’autonomie annoncée en WLTP pour une somme correcte de 42 990€, qui lui octroie en prime le bonus écologique.

La variante Grande Autonomie à 50 990€ fait elle grimper l’autonomie maximale à 678 kilomètres avec ses deux moteurs et surtout ses batteries plus grosses (dont Tesla refuse toujours de donner la capacité exacte). Pour l’instant, la Model 3 Performance n’a pas encore réintégré le catalogue, tout comme la Grande Autonomie Propulsion plutôt destinée aux professionnels.

L'instant Caradisiac

Après avoir assister à une démonstration statique sur le stand Tesla, nous sommes désormais impatients de tester la fonction « Smart Shift », qui serait capable de choisir la bonne direction à votre place. Il ne s'agit que d'une suggestion, le conducteur reste maître de son choix.