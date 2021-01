Tesla part sur de bonnes bases en Chine, avec des tarifs attractifs

Dans un marché de plus en plus tourné vers l'électrique, Tesla a un coup à jouer. Voilà un an que la production de la Model 3 a débuté en Chine, du côté de Shanghai, et le constructeur californien passe la seconde en ce début 2021 avec la sortie du SUV Model Y dans l'Empire du Milieu.

Et cette usine a une petite particularité : elle est à 100 % la propriété de Tesla. Une quasi exception dans ce marché protectionniste, qui oblige traditionnellement les constructeurs étrangers voulant produire en Chine à établir une co-entreprise à 50/50 avec un constructeur chinois. Un petit passe-droit pour Tesla bienvenue qui, par ailleurs, mise sur une nouvelle technologie de batteries et sur une production adaptée pour alléger les tarifs.

Mais cela irait au delà des espérances, puisque le Model Y serait finalement 30 % moins cher que ce qui était annoncé en août dernier. Bonne surprise pour les clients chinois, donc, qui ont une version Performance nettement sous les 50 000 €.

Conséquence directe : le succès serait au rendez-vous avec 90 000 commandes déjà enregistrées en ce début d'année pour le SUV électrique.