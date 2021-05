Tesla prévoirait de se développer en Russie

On n'arrête plus Elon Musk. Le patron de Tesla, qui a récemment fait un bref passage en Allemagne pour tenter d'accélérer les procédures administratives dans le cadre de la gigafactory européenne, a désormais les yeux vers l'un des plus grands rivaux des Etats-Unis.

Elon Musk a en effet expliqué que Tesla était "sur le point" d'établir une présence en Russie. Le constructeur cherche "des usines dans d'autres parties du monde, éventuellement en Russie". Elon Musk a d'ailleurs convié les diplomates américains et russes à dialoguer.

Le patron de Tesla, durant un évènement destiné aux étudiants, a rappelé le passé historique de la Russie dans le spatial, un domaine dans lequel Musk est impliqué avec SpaceX.

La Russie n'est pas un marché très porté sur l'électrique : en 2020, seulement 700 véhicules électriques neufs ont été immatriculés. Autant dire, rien du tout. Dans un pays immense comme la Russie, Tesla ne possède actuellement que cinq stations Superchargers.