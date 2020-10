Tesla rappelle 30 000 voitures en Chine

Le fabricant américain de voitures électriques Tesla va rappeler près de 30 000 véhicules en Chine en raison de défauts relevés au niveau des suspensions, a annoncé l'autorité de régulation chinoise. Le rappel concerne des Model S et Model X importées dans en Chine sur une période s'étendant de septembre 2013 à janvier 2018. Les défauts soulevés au niveau des suspensions avant et arrière "augmentent le risque d'accident et posent des risques en matière de sécurité", a indiqué dans un communiqué l'Administration d'Etat pour la régulation du marché (SAMR).

De son côté Tesla explique sur son site chinois : « lorsque certains véhicules entrant dans le cadre de ce rappel sont soumis à un choc extérieur important, les goujons à rotule de la bielle arrière de la suspension avant présenteront une fissure initiale. Lorsque le véhicule continue à être utilisé, la fissure peut s'étendre et provoquer la rupture du goujon à bille. Dans les cas extrêmes, le siège conique à rotule peut sortir de la fusée d'essieu, affectant le contrôle du véhicule, augmentant le risque d'accident et posant des risques pour la sécurité. »

La Chine est devenue l'un des pays les plus importants dans les résultats de la firme américaine. Le constructeur américain a construit l'an dernier à Shangaï sa troisième usine, après celles de New York et du Nevada, en un temps record de 10 mois. Cette première « méga-usine » hors des États-Unis a pour objectif une capacité de production annuelle d'au moins 500 000 voitures.