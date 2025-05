Tesla serait-il en train de se refaire une santé  ? 

L’horizon de Tesla serait-il en train de s’éclaircir ou l’annonce tient-elle de la méthode Coué ? Après les retards et les atermoiements autour de la fabrication du nouveau Model Y, Alexander Riederer, en charge du développement des entreprises Tesla en Allemagne, a affirmé hier lors forum économique de l’Allemagne de l’Est à Bad Saarow, que le gigafactory de Gruenheide près de Berlin est revenue à une production d'environ 5 000 unités du SUV par semaine. Soit un volume annuel de 260 000 véhicules. De quoi donner du baume au cœur aux Tesla lovers. Sauf que, l’histoire d’amour tangue encore sérieusement entre le constructeur US et les consommateurs européens.

Apprendre à nager à contre-courant ?...

Sur le Vieux Continent, les ventes du constructeur américain ont chuté de 40 % au cours des quatre premiers mois de l’année (62 313 en 2025 vs 101 677 en 2024). Le model Y, porte-étendard de la marque, construit à Gruenheide, dévisse quant à lui de plus de 50 % sur la même période (35 298 vs 68 333). Censé redonner des couleurs à la marque, le nouveau Model Y restylé peine à convaincre. Pourtant le marché de l’électrique semble toujours porteur avec un boom de 28 % depuis le début de l’année. Au regard des chiffres, l’ex machine à rêver Tesla nage en plein cauchemar. Sans que cela ne la fasse en apparence trop sourciller.

...Ou savoir surfer sur une nouvelle vague ?

Tesla s'en tient à son plan industriel. Le constructeur entend toujours doubler sa production de Model Y et « développer davantage ses capacités de logistique et de fabrication de batteries », soutient Alexander Riederer. « Ce que nous faisons en ce moment, c’est nous préparer à continuer d’accroître les capacités de l’usine », affirme-t-il.

Comme le faisait remarquer Caradisiac fin avril, les livraisons du Model Y restylé ont débuté par les versions de lancement les plus chères à savoir les Performance et Grande Autonomie Transmission Intégrale. Or ces modèles n’assurent pas un max de volume. Les variantes Propulsion et Grande Autonomie Propulsion portent davantage les ventes du véhicule. Pour l’heure l’épaisseur des carnets de commandes conserve ses secrets. La relance de l'outil industriel laisse penser que le patient va mieux et retrouve de l'appétit. Malgré ses revers de fortune, Tesla demeure un acteur majeur du marché VE qui ne semble avoir renoncé à aucune de ses ambitions.