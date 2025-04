Tesla trafiquerait-elle les compteurs kilométriques de ses voitures ?

La fraude au compteur est une pratique frauduleuse connue. Il s’agit d’abaisser l’odomètre d’une voiture d’occasion pour en augmenter sa valeur. Cette fois-ci, Tesla est accusée d’avoir fait le contraire, c’est-à-dire d’augmenter artificiellement les distances parcourues.

La nouvelle nous vient du média américain The Street qui rapporte qu’une plainte a été déposée le 7 février dernier. Ainsi, Tesla aurait « sciemment surestimé les distances parcourues par ses véhicules » pour échapper aux responsabilités de réparation liées aux garanties. « Tesla Inc. utilise un système de compteur kilométrique qui utilise des algorithmes prédictifs, des mesures de consommation d’énergie et de multiplicateurs de comportement du conducteur qui manipulent et déforment le kilométrage réel parcouru par les véhicules Tesla ».

La plainte indique également que la technique utilisée par la firme américaine a pour but « d’augmenter l’achat de sa politique de garantie prolongée ». Le but de la manœuvre est de facturer les éventuelles réparations aux clients hors garantie, ou d’inciter à payer pour une extension de garantie.

De gros écarts constatés

Un plaignant californien qui a acheté un Model Y d’occasion affichant 36 772 miles au compteur (soit 59 179 kilomètres) a affirmé que ses trajets quotidiens de 32 km affichaient 115 km ! Un écart qui paraît cependant très élevé et qu’il est facile de détecter… Un autre plaignant indique toutefois un écart plus "raisonnable" puisque son auto affiche 34 km pour un trajet effectif de 25 km. Le média américain rapporte d’autres témoignages comme ce conducteur qui a loué un Model Y dont le kilométrage était supérieur d’environ 20 % par rapport à sa Lexus RZ.

Un scandale en devenir ?

Sommes-nous à l’aube d’un scandale pour Tesla alors que la marque traverse des moments difficiles ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais les raisons de cette fraude ne semblent pas très claires. Tout d’abord, les écarts évoqués semblent trop importants pour passer inaperçus. Ensuite, si la volonté de se soustraire de la garantie plus rapidement peut être un motif, la dépréciation rapide des modèles due à des kilométrages élevés ne va pas dans l’intérêt de la marque.

Cette fraude est-elle avérée ? Concerne-t-elle uniquement les voitures vendues sur le continent américain ou l'ensemble des modèles commercialisés dans le monde ? De nombreuses questions restent à ce jour en suspens.