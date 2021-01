Tesla viserait désormais l'Inde

Tesla est pour l'instant absent de l'un des marchés ayant le plus fort potentiel de croissance au monde : l'Inde. Encore émergent, il n'empêche que l'Inde va devenir un formidable vivier de clients pour les marques premium, surtout si le pays décide de passer la seconde en matière de qualité de l'air et de restrictions.

Le ministre indien des transports, lui, annonce en tout cas que Tesla va bientôt vendre des voitures en Inde. Chose qui a été confirmée par la suite par le patron du constructeur, Elon Musk, sur son compte Twitter, sans pour autant préciser la date d'entrée de Tesla en Inde. Mais cela ne saurait visiblement tarder.

Les médias indiens parlent déjà d'un tarif de 5,5 millions de roupies, soit un peu plus de 60 000 € pour la Model 3, qui sera ainsi placée quasiment aux tarifs européens. Il faut noter que l'Inde est très en retard en matière d'électrification : seulement deux modèles généralistes sont proposés à la vente : le Hyundai Kona EV et le MG ZS EV. Mais ils ne se vendent pas très bien, les Indiens préférant des modèles low-cost de chez Mahindra et Tata.

Tesla a ainsi un vrai coup à jouer, tant que les marques rivales haut de gamme ne proposent rien en la matière sur ce qui pourrait devenir le nouveau marché mondial à forte croissance dans les décennies à venir.