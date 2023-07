Tesla voudrait construire une voiture électrique à 22 000€ en Inde

Mais que prépare Tesla en Inde ? D’après les journalistes de Reuters, les dirigeants du constructeur américain seraient actuellement en discussion avec le ministre du commerce de l’Inde pour la construction d’une toute nouvelle usine implantée dans le pays. Cette usine servirait à la construction d’un nouveau modèle Tesla, dont le prix de vente se situerait à deux millions de roupies soit l’équivalent de 22 060€ très exactement, comme indiqué il y a quelques jours par les journalistes du Times of India.

Cette auto viserait-elle uniquement le marché indien avec un positionnement low-cost, ou bien Tesla voudrait-il profiter des coûts de production plus faibles dans ce pays pour y installer une nouvelle usine et exporter ses produits vers les autres marchés ? Pour l’instant, tout cela n’est pas très clair.

Le nouveau modèle d’entrée de gamme ?

Pour rappel, de récentes rumeurs évoquaient l’arrivée d’un nouveau modèle Tesla plus compact et abordable que la Model 3 actuelle. Ces discussions concernent-elles la production de cette future nouveauté d’entrée de gamme ? Rappelons que Tesla est aussi en discussion pour bâtir une nouvelle usine en Europe de l’Ouest. Le constructeur prospecterait en Espagne et ses dirigeants sont aussi en discussion avec le gouvernement français.