Pour répondre à cette question, rien de plus simple : on a concocté une boucle mélangeant ville, route et autoroute que nous allons emprunter avec chacun de nos candidats du jour l'un après l'autre à la vitesse moyenne la plus proche possible et avec une écoconduite élémentaire et le juge de paix, ce sera la pompe de la station-service à laquelle nous ferons le plein avant et après.

dailymotion Test conso - Toyota Yaris Cross vs Renault Captur E-Tech vs Hyundai Kona Hybrid, quel est le SUV urbain le plus sobre ?

Et on commence par celui qui a longtemps été la seule proposition hybride dans la catégorie des SUV urbains, le Hyundai Kona Hybrid. Côté thermique, on a un 4 cylindres 1,6 à cycle Atkinson qui développe avec l'aide de son moteur électrique 141 ch. Il est associé à une boîte de vitesses double embrayage à six rapports et sa particularité, c'est la présence de palettes au volant pour régler la puissance de la régénération, aussi ludique qu'efficace pour baisser la consommation. Le constructeur coréen annonce 4,9 l/100 km de moyenne selon le cycle WLTP, on va voir ce que le coréen peut faire dans la réalité.

Deuxième candidat : le Renault Captur E-Tech. Il a fallu attendre très longtemps pour voir arriver enfin un hybride au losange mais le voilà enfin. Malgré sa jeunesse, sa fiche technique mature impose le respect : on a aussi un 4 cylindres 1,6 à cycle Atkinson qui, épaulé par l'électrique, annonce 145 ch. La transmission est très originale, puisqu'il s'agit d'un modèle à crabots automatisé à six rapports. Question systèmes pour baisser la consommation, que du classique par contre, avec juste un mode B augmentant la régénération au lever de pied. Au final, la marque au losange annonce 5 l/100 km tout rond, en attendant les chiffres en conditions réelles.

Last but not least : le Toyota Yaris Cross. Cela a beau être le dernier arrivé dans la catégorie, il profite de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'hybridation et les attentes sont donc très élevées. Lui dispose d'un 3 cylindres 1,5, toujours à cycle Atkinson, et qui développe 116 ch avec un coup de main de la fée électricité. D'accord, c'est 30 ch de moins que ses deux rivaux mais les performances sont très proches grâce à son poids contenu. Côté transmission, on retrouve le classique train épicycloïdal cher à la marque et, côté mode de conduite, il faudra aussi se contenter d'un mode B. Officiellement, il est donné pour 4,4 l/100 km, est-ce que l'on va retrouver ce demi-litre en moins par rapport à ses concurrents dans la réalité ?

Et voici l'heure du bilan. Le Hyundai Kona Hybrid, plus ancienne proposition de la catégorie, commence par mettre la barre très haut en enregistrant un impressionnant 4,66 l/100 km de moyenne, une preuve manifeste du supplément d'efficience extraordinaire apporté par ces fameuses palettes au volant et une roue totalement libre dans son mode de régénération le plus faible. Sans parler du fait que c'est de loin le plus amusant pour réaliser cet exercice. Vient ensuite le Renault Captur E-Tech dont la mécanique, au contraire, ne répond absolument pas aux techniques habituelles d'éco-conduite. La fameuse transmission ultra-perfectionnée, avec sa quinzaine de modes, n'en fait qu'à sa tête et exige donc qu'on lui fasse confiance. Et à raison, puisque les 4,92 l/100 km de moyenne annoncés par la pompe n'ont rien de honteux et, surtout, sont donc accessibles même aux moins expérimentés des conducteurs. Les autres seront par contre peut-être un peu frustrés.

Au tour maintenant du Yaris Cross, avec une pression énorme sur les épaules. On sait que, exactement comme dans une 100% électrique, un pied droit sensible fait des merveilles avec la transmission à train épicycloïdal, jonglant entre récupération et accélération en passant par les quelques millimètres de la course de la pédale qui offrent une roue libre. Mais peut-être pas à ce point. Et pourtant, la pompe est formelle : 3,80 l/100 km de moyenne, la surprise est de taille ! Malgré un secteur automobile entier qui se penche désormais sur l'électrification des moteurs thermiques, Toyota reste aujourd'hui le patron.