Ne nous leurrons pas, une telle simulation reste pour l'immense majorité d'entre nous la meilleure opportunité que l'on a d'approcher la réalité du quotidien d'un directeur d'écurie de Formule 1. Ces derniers sont encore moins nombreux que les pilotes et les plus célèbres font des carrières plus longues que la majorité des pilotes. Autant dire que les places sont chères, merci Frontier Developments de nous ouvrir la place et de remettre les couverts après l'excellent F1 Manager 2022. Le tout sous licence officielle pour notre plaisir de joueurs.

Test : F1 Manager 2023

Un plaisir de jeu renouvelé pour 2023

La complexité d'une telle franchise de F1 officielle consiste à dépasser la simple mise à jour visuelle, technique des véhicules, règles des courses, calendrier de course, noms des pilotes et écuries et de proposer quelque chose en plus pour satisfaire les joueurs qui ponçaient la version précédente depuis l'année dernière.

Le jeu qui était déjà très réussi graphiquement nous offre une vue cockpit qui n'est pas active en temps accéléré (et sur un week-end de course on l'utilise tous) mais qui se révèle diabolique de suspens et de beauté quand on est en pleine séance tragique digne des plus grandes œuvres grecques.

Trois tours de la fin, votre stratégie paie, votre second pilote est second pilote et tient sa place derrière le concurrent en tête. Les deux sont en pneus hard mais en troisième position se démène votre meilleur pilote, batterie pleine, pneus tendres récents, les temps tombent comme pendant une séance de qualification. Le leader est occupé à bloquer le second qui joue à armes égales au prix de temps au tour légèrement dégradés par la protection des trajectoires.

Vous êtes en vue interne dans la troisième voiture, tous les réglages poussés à l'attaque et vous observez la remontée immuable, intimez à votre pilote en seconde position de laisser passer le troisième, vous voilà dans le dernier tour, le rythme n'est pas tenable par le leader, les dépassements des plus lents se passent sans encombre, votre chouchou sort d'une parabolique à son maximum et finit le dernier tour en tête en s'éloignant de deux dixièmes par virage, le contrat est rempli, les sponsors impriment les palettes de billets promis, l'équipe a le moral au max, vous êtes relancés au championnat et cela confirme le bon travail effectué sur les ailerons par la soufflerie et la R&D votre auto aborde la seconde partie de saison en favori.

Vivre ces derniers tours en vue cockpit est un plaisir de cette version 2023 mais ce n'est pas le seul, les IA ont des stratégies plus variées, des attaques et défenses plus marquées sur la piste, les positions changent plus souvent sans que ça soit la foire, la gestion performance / fiabilité des pièces développées est plus poussée, des scénarios de week-end de course sont ajoutés au fil de l'eau par l'éditeur lors des mises à jour de votre jeu (gratuitement), tous les gens qui composent votre écurie ont des caractéristiques plus poussées, l'entraînement aux ravitaillements est détaillé.

Pas de révolution, nous ne sommes pas perdus visuellement, mais on sent bien qu'on joue à la nouvelle édition et c'est bien agréable quand, comme moi, on a adoré la version 2022.

Apprentissage et complexité

Un tel jeu de gestion aussi poussé dans les détails de gestion, possédant autant de variables, est-ce facile d'accès ou non ? Clairement on est sur un jeu fouillé et qui vous permets de vous perdre des heures dans les aspects de la course ou de la gestion d'écurie qui vous intéresse le plus. Mais tout comme la version 2022 le jeu se rend le plus accessible possible au plus grand nombre.

Déjà à la manette le jeu est un plaisir à jouer, je préfère la combinaison souris / clavier pour ce genre de jeux mais j'ai testé un week-end de course complet sur le pad et tout est bien pensé pour rendre l'expérience accessible sur console (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) ou sur PC pour les amateurs de pad, c'est un excellent point car le jeu est sorti sur beaucoup de consoles différentes. Il sera sorti depuis peu à l'heure ou vous lirez cet article.

Mais il y a aussi tous les critères pour lesquels vous pouvez décider de ne pas les gérer en profondeur. On peut ne pas gérer les caractéristiques du personnel, ne pas recruter sans cesse, valider des options de R&D par défaut, laisser l'IA gérer les sessions de début de week-end de course et laisser la course se dérouler avec la stratégie imaginée en début de course et laisser la course défiler comme prévu. Jouer ainsi tout en ayant sélectionné une IA de faible niveau permet déjà de se faire plaisir et de voir vos idées prendre forme à l'écran.

Si l'information vous intéresse, on vit des épopées folles et une gestion propre de l'écurie en passant agréablement plus de la moitié du temps en week-end de course. Après libre à chacun de nerder plus longtemps la R&D et le staffing et de sous traiter une bonne partie du week-end de course, vous êtes libre de vos envies.

Plaisir et détails sans fin

Et petit à petit vous irez descendre dans chacune de ces phases de la simulation pour prendre la pleine dimension d'un directeur d'écurie et finir par intervenir dans toutes les phases du week-end de course en temps réel, sauter d'une vue à l'autre pour gérer le rythme et les arrêts au stand, c'est vite addictif et le jeu est un vrai plaisir dans son genre même si comme moi à la base vous préférez les jeux de conduite ce qu'il n'est pas, à aucun moment, ce n'est pas le but de ce jeu.

Bref une nouvelle édition qui apporte du neuf, est aussi réussie que le succès qu'était la version 2022 et la dose de management F1 qu'attendent les fans du genre. Réussite complète, licence officielle, disponibilité multiplateforme, c'est peut-être gimmick comme conclusion mais... j'y retourne de suite j'ai une saison à finir.