Thierry Bolloré : de Renault à la tête de Jaguar Land Rover

Il n'avait fait que quelques mois à la tête du groupe Renault dans la foulée du désastre du départ de Carlos Ghosn, mais son départ, en octobre dernier, cachait selon Le Monde des coulisses assez étonnantes. Thierry Bolloré faisait en effet état dans une longue lettre de l'opacité qui règne chez Nissan et des nombreux conflits d'intérêts et prises de pouvoir dénoncées par des lanceurs d'alerte... qui ont rapidement dû démissionner. Lettre qui sera lue par les dirigeants de Nissan en place à cette époque. Ce serait ainsi ce qui aurait précipité le départ de Bolloré : quelque temps seulement après sa lettre, il doit quitter son poste de patron du Groupe Renault.

Même pas un an après son éviction, Thierry Bolloré retrouve un poste d'importance : il est nommé patron du groupe Jaguar Land Rover et prendra ses fonctions le 10 septembre. Thierry Bolloré a passé 30 ans dans les plus grands groupes, dont Faurecia et Michelin. Il remplace Ralf Speth, qui conserve un poste de vice-président au sein de JLR.

Le défi s'annonce grand pour Thierry Bolloré : Jaguar Land Rover a connu ces dernières années des difficultés, notamment pour s'adapter au changement de mobilité, et faire face à la dégringolade du diesel, qui équipe encore une large partie des véhicules du groupe.