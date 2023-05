Top 100 des flottes : omniprésence des marques étrangères

Bien que le top 10 des immatriculations soit accaparé depuis plusieurs années par des best-sellers français signés Renault, Peugeot et Citroën, avec entre autres leaders respectifs la Clio, la 208 et la C3, cette "chasse gardée" semble avoir de plus en plus fort à faire. La concurrence étrangère, en effet, se fait de plus en plus pressante et plurielle dans les parcs automobiles.

Voitures étrangères préférées : le Tesla Y confirme

Certaines voitures étrangères s'approchent de fait à grandes enjambées du top 10 des VP neuves les plus immatriculés dans les flottes. A l'image du jeune Tesla Y qui, entre le 1er janvier et le 30 avril 2023 et selon les chiffres du Cabinet AAA Data, a confirmé sa progression de 2022. Au classement général provisoire, il caracole en 11e position avec un total de 2938 nouveaux exemplaires mis à la route au service de la clientèle entreprises.

Le cas du SUV 100 % électrique californien illustre toute l'ambition qui anime les modèles étrangers, leur envie d'intégrer à court terme et sans complexe les dix premiers rangs, la dixième place au moins. Sur le papier, tout laisse à penser que quelques-uns pourraient y prétendre dans un horizon relativement proche.

Une chose est sûre en outre, tous séduisent manifestement de façon croissante les gestionnaires de parcs. Ainsi, entre le 11e et le 30e rang du classement provisoire 2023, on recense pas moins de 14 voitures étrangères, soit plus de deux-tiers des places à prendre. Notez que celles qui s'illustrent le plus, à l'exception du Tesla Y ou du Volkswagen T-Roc (27e), sont pour la plupart très chevronnées et appréciées de longue date par les professionnels.

Leurs rééditions récentes ont par conséquent été bien accueillies ces derniers mois et les volumes de ventes s'en sont assez inévitablement ressentis. Illustration entre la 14e et la 20e place, un intervalle où se tutoient avec intensité et rivalité les coréens Hyundai Tucson 3 et Kia Sportage 5, les allemands BMW Série 1, les Volkswagen Tiguan 2 et Golf 8, mais aussi le japonais Nissan Qashqai 3.

Volkswagen et BMW, marques les plus visibles

En s'intéressant plus spécifiquement aux marques présentes, à la visibilité qui est la leur à l'échelle du top 30, du top 50 et du top 100, on s'aperçoit, au-delà des volumes d'ailleurs souvent très honorables, que les paddocks étrangers sont avant tout omniprésents par leur grande diversité. Sur les 100 premiers du classement actuel 2023, on dénombre en effet 75 voitures étrangères réparties entre une bonne quinzaine de marques. En termes de marketing, l'image est forte, incontestablement.

Parmi les enseignes qui se distinguent le mieux, il y a d'abord Volkswagen avec 10 voitures positionnées, soit 10 % du top 100, ce qui n'est pas anodin. Le constructeur de Wolfsburg s'illustre notamment avec le SUV Tiguan (15e, et sans compter la variante Allspace), avec la citadine Polo (26e), les SUV T-Roc et Taigo ou encore avec son incontournable berline Passat (75e).

BMW n'est pas en reste, avec 8 voitures représentées, depuis la compacte BMW Série 1 (17e) jusqu'à la berline Série 5 (87e), en passant par le SUV X3 (36e) et le break Active Tourer (56e). Juste en embuscade, on recense une troisième marque allemande, Audi en l'occurence. La firme aux anneaux a placé 7 modèles au cours des quatre premiers mois de l'année, dont sa compacte Audi A3 (44e) et son SUV Q3 Sportback (68e). A égalité en nombre de modèles, il y a aussi le tchèque Skoda, autre filiale du groupe Volkswagen. Il a entre autres fait parler de lui grâce à sa berline/break Octavia IV (31e) et à son SUV Karoq (50e).

En termes de présence, on peut citer aussi Mercedes ou encore Toyota. La première marque place six représentants dont son crossover GLA (29e) et sa compacte Classe A (45e). La seconde, quant à elle, assure le tempo avec cinq voitures dont deux de ses emblèmes dans le top 40 : la Corolla (23e) et la Yaris (34e). Enfin, il faut relever aussi l'impact d'Opel (cinq modèles dont la Corsa, au 35e rang), de Ford (quatre modèles dont le Puma, 30e) et de Dacia, avec quatre modèles également. Le constructeur roumain et filiale de Renault se démarque entre autres par l'intermédiaire de sa citadine fétiche Sandero, 33e du tableau. Il faut mentionner aussi Hyundai et Kia qui positionnent trois voitures chacun, dont une dans le top 20 pour chacun d'eux.

Présence des voitures étrangères dans le top 100 des flottes

(Source AAA Data, entre le 1er janvier et le 30 avril 2023)