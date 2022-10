Top Mecanic : le feuilleton quotidien des mécanos

Petit à petit, la chaîne n° 24 de la TNT s’est imposée comme le canal mécanique de la télé française, alternant des émissions comme Wheeler Dealers France, Top Gear (avec l’impeccable Le Tone) ou Vintage Mecanic (avec le non moins talentueux François Allain). Des émissions produites, ou du moins commandées, par la chaîne elle-même et qui trouvent naturellement leur place en prime time.

Le challenge de 17 h 40

Mais RMC Découverte a décidé de changer de braquet en se risquant à produire un show quotidien en access prime time à une heure (17h40), ou les grandes chaînes usent tous de ce "rituel téléréalistique de proximité", comme on dit dans les milieux autorisés. Des meilleurs gîtes ruraux, à la revente d'objets de brocante, en passant par la cuisine ou la meilleure manière d'être fashion, les fins d'après midi de TF1, France 2 ou M6 sont truffées d'émissions de ce type aux thématiques diverses, mettant toujours en compétition des amateurs qui ne demandent qu'à jouer le jeu. Tous les thèmes ont été abordés sauf un : la mécanique. Un genre que RMC ne pouvait laisser passer.

Alors, dès le 10 octobre, Top Mecanic va débouler, chaque soir de la semaine, pour feuilletonner un suspens intolérable : entre Sébastien et Vincent, les deux mécanos (professionnels) sélectionnés, lequel va l'emporter ? Car au bout de cinq émissions, correspondant à cinq jours de travail, ils doivent avoir transformé une épave en voiture roulante et esthétiquement regardable. Un challenge difficile, étant donné l'aspect de l'Audi A3 de première génération, qui n'a pas dû voir un contrôle technique depuis des siècles, et de la Golf 4 à l'état d'une compression de César.

Mais les deux pros vont se démener, sous l'œil tantôt inquiet, tantôt inquisiteur et tantôt instituteur méchant de deux experts : Olivier de Stefano et Nicolas Guenetteau, déjà croisés dans Vintage Mecanic. À la fin de la semaine, des juges de paix trancheront pour savoir lequel des deux génies de la clé de 12 aura le mieux restauré son épave. Parmi eux, tout au long de la saison, on retrouvera notamment François Allain et Vincent Lagaf', ex Bigdil.

Une casse de l'Oise en guise de décor

Évidemment, la question que peut légitimement se poser la chaîne est de savoir si ce programme, plutôt ambitieux, puisque 30 émissions de 52 minutes sont programmées, rencontrera son public. Car si à peu près tout le monde peut se sentir plus ou moins concerné par une épopée de la fringue ou du gîte rural, il est moins évident de se passionner pour un changement de carter ou de longeron Volkswagen.

D'autant que l'émission se déroule exclusivement dans le décor d'une gigantesque casse nichée dans l'Oise. C'est moins glamour que les fanfreluches de Cristina Cordula ou les chambres d'hôtes du Gers. Y aura-t-il des téléspectateurs pour sauver Top Mecanic ? Réponse dans une dizaine de jours.