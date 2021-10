Tous les constructeurs veulent leur SUV coupé, chinois compris !

Il y a eu la mode des SUV. Puis celle des SUV compacts, puis celle des SUV urbains. Et la nature ayant horreur du vide, il y aura celle des SUV coupés, petits moyens et grands.

Pourtant, lorsque BMW, en 2008, présente le premier du genre, le X6 (on met de côté de Pontiac Aztek si vous voulez bien), on le voue à l'échec, à cause de ses proportions bizarres, de ses aspects pratiques amputés par rapport au X5, de son prix encore plus élevé. C'est pourtant un succès immédiat. Que BMW décline avec le X4, dérivé coupé du X3, puis plus récemment avec le X2. Alors toute la concurrence premium s'y met, avec plus ou moins de retard.

Mercedes sort un GLE coupé en 2015, puis un GLC coupé en 2016. Audi y va de son e-tron Sportback, Q3 Sportback, Q4 Sportback, Q5 Sporback, Q8, en salve depuis 2018, tandis que Volvo arrive sous peu avec un XC40 coupé, baptisé C40.

Au-dessus, les marques de luxe répliquent aussi. Lamborghini catapulte son Urus sur le marché en 2018, tandis que Porsche réplique avec son Cayenne coupé en 2019. Aston Martin et son DBX sont les derniers arrivés.

Alors, le SUV coupé, un marché réservé au premium et au luxe ? Ce n'est pas ce que pense Renault, qui après avoir tergiversé quelque temps, lance en France l'Arkana, sorte de dérivé coupé sur base de Captur. Avec là encore, un succès d'ampleur, et immédiat. En effet, depuis l'ouverture des commandes au printemps, ce sont 40 000 commandes qui ont été engrangées.

Ce succès aiguise d'autres appétits. Celui du groupe Volkswagen par exemple, qui prévoit d'attaquer le marché via sa marque Skoda, et le modèle électrique Enyaq en version coupé.

Des marques chinoises plus promptes à répliquer que des européennes

Pire encore, les constructeurs européens se font doubler par certaines marques chinoises ! En effet, la fraîchement débarquée en France Aiways lance tout bientôt son modèle U6, un SUV électrique coupé sur base du U5, dessiné par le même designer que la Ferrari Enzo, Kiyoyuki Okuyama !

Une véritable ruée vers ce qui s'apparente au prochain filon bien lucratif pour les marques. Car en effet, malgré des coûts de production équivalents aux modèles classiques, les SUV coupés se vendent plus cher. D'où une rentabilité améliorée, ce qui est un objectif clairement affiché de tous les constructeurs en cette période de crise.

Alors qui sera le prochain à se lancer ? Il y a fort à parier que ce sera Peugeot, avec une version coupé de son carton 3008. Quelques montages circulent en ce moment sur la toile, vous n'aurez aucun mal à les dénicher.

Car il serait impensable pour Stellantis, le groupe aujourd'hui tentaculaire, de laisser passer cette manne, dont il est clair aujourd'hui que ce n'est pas qu'un effet de mode...