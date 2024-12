Toutes les Ferrari, le meilleur cadeau auto pour Noël

Quand un (éminent) confrère sort un livre, il est toujours un peu délicat d'en parler: soit on en dit du bien au risque que les lecteurs vous soupçonnent de la plus vile complaisance, soit en dit du mal au risque de se brouiller avec l'auteur, ce qui n'est ni confortable ni souhaitable. Mais là, je n'ai pas la moindre difficulté à vous annoncer que le dernier ouvrage que Serge Bellu a consacré à Ferrari est un must absolu pour quiconque s'intéresse de près ou de loin à cette marque mythique.

Il y a des années que Sergio nous parlait de cet ouvrage qui lui a demandé des efforts de recherche colossaux. Et en lisant la bête - 448 pages, 2,2 kg - on comprend pourquoi: y sont répertoriés TOUS les modèles de route et de compétition produits par la marque au cheval cabré depuis ses débuts en 1947, sans oublier les concept-cars, études ou commandes spéciales réalisées à la demande de clients, les fameux one-off. C'est tout simplement la première fois qu'un tel ouvrage est réalisé. Les pédigrées de ces plus de 600 voitures sont ici rassemblés, ce qui représente un véritable travail de bénédictin. Les monoplaces et modèles d'endurance sont aussi de la partie, et le propos se voit servi par la plume précise et aiguisée de l'ami Bellu qui, jeune journaliste, avait une fois partagé la table d'Enzo Ferrari. Nul doute que le Commendatore approuverait sans réserves le travail titanesque accompli par son commensal d'un jour.

Toutes les Ferrari, par Serge Bellu, ed. Glénat, 59,95€