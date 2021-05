Toyota Aygo : nouvelle série limitée x-night

Toyota prépare la troisième génération de l'Aygo, annoncée en mars par un concept-car. En attendant son arrivée dans les concessions, d'ici début 2022, la marque continue de faire vivre la gamme de l'actuelle, enchaînant les séries spéciales. Voici en cette fin de printemps la x-night.

Cette variante est placée au-dessus de la finition x-look, qui a dans sa dotation de série six airbags, le limiteur de vitesse, la banquette 50/50, la climatisation automatique, la radio sur écran tactile 7 pouces avec connectivité Apple Car Play et Android Auto, l'allumage automatique des phares.

La x-night se distingue par une apparence plus chic, jouant sur l'association du noir et blanc. Elle est ainsi proposée avec une unique combinaison de couleurs, avec carrosserie blanche et toit noir. Le contour des prises d'air est aussi peint en noir. L'auto est dotée en série de jantes de 15 pouces. À bord, il y a une sellerie mi-cuir.

Cette série spéciale x-night reprend sans surprise l'unique bloc de l'Aygo, un essence 1.0 VVT-i de 72 ch, avec boîte manuelle 5 rapports. Le prix est de 16 090 €, 750 € de plus que la x-look. Une boîte robotisée est proposée pour 700 € de plus.