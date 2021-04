Toyota dévoile le coupé GR 86

De GT à GR. Le petit coupé de Toyota change de nom, afin d'intégrer la famille des sportives Gazoo Racing, avec donc les GR Yaris et GR Supra. Le modèle est toujours développé avec Subaru, qui avait d'ailleurs déjà présenté en novembre 2020 la nouvelle génération du BRZ. Si celle-ci ne sera pas commercialisée chez nous, Toyota a confirmé que la GR 86 sera vendue en Europe.

La recette ne change pas. Petit coupé long de 4,26 mètres (2 centimètres de plus que la GT 86), la GR 86 joue la carte du plaisir accessible. Pour donner des sensations à son conducteur, elle trouve le bon équilibre entre poids et puissance. La masse est ainsi contenue à 1 270 kg, ce qui en fait l'un des coupés quatre places les plus légers du marché. Le toit et des éléments de carrosserie sont en aluminium.

La voiture change de moteur, avec une cylindrée qui passe de 2.0 à 2.4 litres. C'est un quatre cylindres à plat. La marque ne donne pas la puissance, mais Subaru a annoncé 228 ch pour la BRZ. Ce serait donc 28 ch de plus. Les performances restent inconnues. La voiture est toujours une propulsion. Le centre de gravité bas promet une belle agilité. La rigidité de torsion a été augmentée d'environ 50 %.

Côté look, on sent que Toyota et Subaru sont repartis de la base du précédent modèle. Le vitrage latéral semble ne pas avoir changé. Mais la silhouette est plus musclée grâce à de nouveaux artifices, par exemple des ouïes après les roues. La face avant de la GT 86 est peut-être trop sage, trop lisse. L'arrière gagne en revanche en caractère, avec des feux plus acérés et une malle qui forme un becquet prononcé. La double sortie d'échappement est évocatrice. À bord, la présentation est sobre, même si quelques rondeurs subsistent.

Le prix n'est pas encore connu.