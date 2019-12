Toyota dévoile les accessoires TRD pour la nouvelle Yaris

La Toyota Yaris classique se paye le luxe d'être plus méchante et monstrueuse que la très attendue GR Yaris. Mais tout ceci n'est que paraître, puisqu'il s'agit du kit complet Toyota Racing Development (TRD) qui sera présenté à l'occasion du Tokyo Auto Salon courant janvier, le grand rassemblement de la modification au Japon de la part des constructeurs.

La quasi totalité des marques nippones automobiles vont jouer le jeu avec des créations parfois loufoques, mais aussi très démonstratives comme ces Yaris préparées par TRD et le tuner Modellista.

Le kit carrosserie complet est évidemment ce qui frappe le plus, d'autant qu'il est clairement plus agressif que celui de la GR Yaris. Sous cette robe, en revanche, se cache la mécanique thermique/hybride d'origine. Modellista a tout de même pris le temps de modifier l'habitacle. Les jantes 16 pouces sont évidemment spécifiques sur le modèle TRD (14 et 15 pouces seulement pour la Yaris Modellista).

Comme toujours, il y a bien peu de chances de voir ces pièces proposées en France et en Europe.