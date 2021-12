Toyota dévoile quatre nouveaux modèles électriques bZ

Le roi de l'hybride veut aussi devenir le roi de l'électrique. Toyota compte écouler 3,5 millions de véhicules électriques par an d'ici 2030. Jusqu'à présent, il visait plutôt un objectif de 2 millions de ventes.

Toyota et Lexus vont donc multiplier les nouveautés 100 % électriques au cours des prochaines années. Lors d'une conférence de presse, Akio Toyoda, patron du groupe Toyota, en a promis une trentaine. Et fait rare, alors que les constructeurs sont d'ordinaire très discrets sur leurs projets, plus de la moitié a été dévoilée derrière lui !

Outre quatre Lexus électriques inédites, dont le SUV RZ 450e qui sera lancé en 2022, on a ainsi eu un aperçu de quatre modèles qui rejoindront rapidement la famille électrique de Toyota, bZ (pour beyond Zero). Cette nouvelle sous-marque vient d'être inaugurée par le SUV compact bZ4X, qui rejoindra nos concessions courant 2022.

Lors de sa présentation, Akio Toyoda a donc mis en avant quatre bZ supplémentaires, dont un petit SUV urbain, dont le gabarit semble situé entre l'Aygo X et la Yaris. Le look évoque d'ailleurs la nouvelle petite citadine de la marque. Comme le patron l'a précisé, ce véhicule est taillé pour l'Europe.

Il y a aussi un SUV compact, plus petit que le bZ4X et à la silhouette façon coupé, avec une lunette fuyante, qui évoque le C-HR. Au sommet de la gamme, on trouvera un grand SUV avec trois rangées de sièges, plutôt pensé pour l'Amérique du Nord. La gamme bZ est-elle une gamme de SUV ? Non, puisqu'une berline familiale a aussi été montrée.

Ces nouveaux modèles, dont les noms précis sont restés secrets, reprendront la nouvelle plate-forme e-TNGA, une base modulaire pensée pour les véhicules électriques, capables de proposer différents empattements. Les dates de commercialisation n'ont pas été précisées, ces véhicules devraient être lancés à tour de rôle entre 2023 et 2025.

Ce n'est pas tout. Toyota a dévoilé par ailleurs d'autres modèles électriques, qui ne semblent pas intégrés à la famille bZ, mais prouvent les ambitions de la marque pour couvrir tous les marchés, avec un slogan simple "une électrique pour tous". Il y a ainsi des projets de petits utilitaires, d'un pick-up et même d'une nouvelle sportive.