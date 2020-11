Toyota et Lexus aident leurs clients à trouver de la nourriture vegan

La tendance du vegan semble gagner du terrain dans les pays occidentaux. Même si cela reste marginal à l'échelle des citoyens, il n'empêche qu'ils sont aussi des clients des constructeurs automobiles, et le groupe Toyota a eu l'idée de faire un geste pour eux aux Etats-Unis (seulement, pour l'instant).

Toyota s'allie ainsi à HappyCow outre-Atlantique pour proposer un service embarqué permettant d'aider le conducteur à trouver un point de vente alimentaire vegan ou un restaurant vegan sur l'ensemble du pays. L'option s'appelle "Destination Assist" et il suffit d'appuyer sur un bouton spécifique dans la navigation pour faire appel à un représentant d'HappyCow, en direct, pour être dirigé vers un endroit où manger vegan.

Comme de plus en plus souvent avec les options, celle-ci est proposée sur un format d'essai gratuit pendant un an avant de devenir payante, par accès en paiement à distance. Les vegans, quant à eux, attendront peut-être que Toyota fasse comme Tesla et s'engage dans une voie d'abandon des produits d'origine animale, notamment à l'intérieur de ses véhicules.