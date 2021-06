Toyota : et pendant ce temps là, aux Etats-Unis

Le climat n'est visiblement qu'une affaire locale et pas vraiment planétaire. Les constructeurs présents à l'international se sont toujours adaptés aux attentes locales. Si les Européens préfèrent des voitures compactes et, en moyenne, de petits moteurs économiques, l'Américain, lui, veut du XXL. Et alors que Toyota mise tout sur l'hybride en Europe (en excluant les produits de niche tels que les Supra et GR Yaris), la marque nippone se lâche un peu plus de l'autre côté de l'Atlantique.

Toyota va en effet dévoiler un tout nouveau moteur essence sur son prochain pick-up Tundra. Un V6 3.5 biturbo, baptisé "iForce". Pourquoi est-ce un petit évènement ? Parce qu'à l'heure actuelle, un constructeur qui investit pour développer un tout nouveau moteur à combustion est quelque chose d'inédit, alors que de plus en plus de groupes automobiles décident de réduire leurs investissements en la matière pour les réorienter vers l'électrique.

N'allez donc pas croire que ce que vous voyez en Europe est le reflet d'une réalité globale. Le Toyota français n'est pas le Toyota mondial, qui renouvelle son Land Cruiser avec un nouveau V6 essence, et son pick-up Tundra avec un bon vieux moteur produisant des explosions contrôlées.

Le constat est d'ailleurs similaire pour d'autres constructeurs : de l'électrique pour Genesis en Europe, mais du gros moteur essence ailleurs, le plus gros V8 de la production automobile pour Ford aux USA, mais de l'Ecoboost, de l'hybridation légère et de l'électrique chez la filiale européenne...