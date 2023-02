Toyota et Suzuki prépareraient une petite sportive pas chère

Voilà une nouvelle qui risque de réchauffer le cœur des passionnés déprimés par l’évolution actuelle du marché automobile. Alors que la plupart des marques abandonnent le segment des sportives abordables, Toyota et Suzuki plancheraient actuellement sur un modèle qui aurait de quoi concurrencer sur le papier la Mazda MX-5.

D’après les journalistes japonais de Best Car, les deux marques prépareraient en secret une toute nouvelle voiture de sport à la vocation d’entrée de gamme, un peu dans l’esprit de la Toyota MR. La machine pourrait reprendre la silhouette du concept-car montré par Toyota lors de sa grande conférence de la fin de l’année 2021, à côté des autres nombreux projets conceptuels dévoilés à cette occasion. Mais alors que l’auto exposée devait être électrique, on parle bien ici d’une motorisation thermique. D’un bloc essence turbo de 1,0 litre plus précisément, avec une hybridation légère, une puissance maximale de 120 chevaux et une masse de 1000 kilos. Sur le papier, une Alpine A110 en moins cher, donc !

Moins de 20 000€ ?

Toujours d’après Best Car, les tarifs iraient de 2,2 à 2,8 millions de Yens en fonction de la finition choisie. Soit entre 15 374 et 19 567€. Même la Renault Wind n’avait pas osé se montrer si peu chère à l’époque ! Rappelons que la Mazda MX-5 actuelle débute à 30 850€ et la Toyota GR 86 démarre à 33 900€. Auxquels il faut ajouter un lourd malus que cette future petite Toyota-Suzuki éviterait peut-être. Bref, espérons que les journalistes japonais disent vrai car il y aurait vraiment de quoi se réjouir pour les amateurs d’autos intéressantes à piloter.