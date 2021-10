Toyota fait évoluer son label occasion

Avec des ventes en augmentation de 40% au premier semestre de cette année, sur un marché qui a progressé de 30% sur la même période, les ventes de Toyota d’occasion ont le vent en poupe. Un phénomène notamment dû au fait que la marque nipponne est quasiment la seule à proposer des hybrides de seconde main à des tarifs accessibles au plus grand nombre.

Afin de capter une part plus importante de ces échanges, le réseau français dispose désormais d’un programme Toyota Occasion revu. Ainsi, toutes les Toyota vendues par un concessionnaire et ayant moins de 8 ans sont désormais couvertes par une garantie de 3 ans. Voilà qui est intéressant !

Ce contrat se veut aussi complet que possible avec de rares exclusions, telles que les pièces d’usure, les éléments en verre, les jantes et les pneumatiques. Il est accompagné d’un contrat d’assistance qui assure la fourniture d’un véhicule de remplacement pour une durée pouvant atteindre 7 jours, et qui couvrira 10 événements nécessitant l'intervention de l'assistance sur la durée du contrat.

Avant d’être mis en vente, les véhicules Toyota Occasions subissent une batterie de 150 points de contrôle (160 pour les véhicules électriques et à hydrogène). Les modèles d’autres marques vendus par le réseau Toyota profitent des mêmes privilèges à condition qu’ils aient moins de 5 ans au jour de la vente.

L'avis Caradisiac : une évolution dans le sens d'une plus longue couverture pour les occasions, c'est toujours à applaudir. Mais pourquoi donc les autres marques ne s'en inspirent pas ?