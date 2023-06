Toyota fête Le Mans avec une Prius délirante

Pionnière des voitures hybrides, la Toyota Prius est toujours restée sage depuis son lancement en 1997. Alors que le marché automobile commence à tendre vers l’électrification générale, la Japonaise a changé son fusil d’épaule chez nous en imposant désormais une version hybride rechargeable plus chère et plus puissante. Au point de jouer les compactes ultra-sportives à l’approche extrémiste, façon Honda Civic Type R ou Renault Mégane RS Trophy-R ?

On pourrait le croire en découvrant les images de la Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, une auto dévoilée au Mans en marge de la grande semaine de la course d’endurance la plus connue au monde. Avec son capot noir, ses boucliers affûtés au maximum, ses grosses jantes Rays de 18 pouces, son aileron fixe arrière et ses flaps aérodynamiques avant dignes des GT3 de course, elle ressemble à un modèle sorti de l’atelier d’un tuner japonais. Cette Prius d’exception possède par ailleurs des suspensions aux voies élargies, histoire d’améliorer son comportement dynamique.

Juste pour le fun

De quoi imaginer une version de série avec un groupe motopropulseur poussé à plus de 400 chevaux et pourquoi pas lancer la Prius aux basques des Audi RS 3 et autres Mercedes-AMG A45 ? Que nenni. Il s’agit juste d’une étude de style un peu folle pour fêter le centenaire de la course que Toyota espère bien gagner ce week-end avec sa GR010 face à Ferrari, Porsche, Peugeot et Cadillac. Mais il n’est pas impossible que Toyota lance une version « GR Sport » de la Prius à l’avenir, pour ceux qui voudraient un design plus agressif et un comportement dynamique légèrement plus sportif.