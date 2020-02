Toyota GR Corolla : avec le moteur de la GR Yaris ?

Le fait que Toyota est déjà très bien placé en matière d'émissions moyennes de CO2 permet à la marque d'oser des choses avec de nouveaux véhicules sportifs, sans craindre pour sa moyenne générale d'émissions de dioxyde de carbone. En effet, ces modèles étant dans des "niches", leur poids sur la valeur de CO2 de Toyota est faible.

Et après la GT86, la Supra et la GR Yaris, Toyota s'apprêterait à lancer un nouveau modèle : la GR Corolla. Cela fait des années que Toyota ne propose plus de compacte sportive, dans un segment pourtant en pleine croissance, malgré les normes environnementales plus dures.

Selon Autoexpress, la GR Corolla reprendra le trois cylindres 1.6 turbo de la GR Yaris. Logique, au final, puisqu'on aurait mal vu Toyota développer un tel moteur spécifique pour une seule et unique auto. Mais la presse anglaise se montre prudente avec l'arrivée de cette GR Corolla, prévue pour 2023. Ce qui coïnciderait notamment avec le restylage de l'auto, qui serait une belle occasion pour Toyota afin de lancer cette nouvelle sportive.

La GR Corolla pourrait rester dans une configuration à deux roues motrices, à l'inverse de la GR Yaris qui est une transmission intégrale.