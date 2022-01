Toyota Hilux : une nouvelle finition GR Sport

Sport et pick-up, deux univers qui ne sont pas incompatibles. Ford l'a déjà prouvé avec son Ranger, Toyota l'illustre à son tour. Après la Yaris, la Corolla et le C-HR, son Hilux profite de la finition "gentiment sportive" GR Sport. La présentation de cette variante coïncide avec l'édition 2022 du Dakar, dans laquelle la marque a engagé quatre Hilux.

L'Hilux GR Sport de série a une allure bien plus sage que la version de rallye-raid. Les changements esthétiques se font par petites touches. Le plus visible concerne la calandre, avec une barre centrale qui intègre le monogramme en toutes lettres de Toyota et un contour noir. Dans le bouclier avant, le logement des antibrouillards a été revu. À l'arrière, le chrome est remplacé par du noir. Le GR Sport reçoit d'inédites jantes de 17 pouces.

Dans l'habitacle, il y a à l'avant des sièges spécifiques, avec cuir noir, matière façon suédine et surpiqûres rouges. L'appuie-tête intègre le logo GR. Ce dernier est aussi visible sur le volant. Au niveau de la planche de bord, il y a un décor façon carbone et des baguettes rouges. Le tout est complété par un pédalier alu.

Pour le moteur, pas de hausse de puissance, on retrouve le bloc 2.8 arrivé sous le capot de l'Hilux en 2020, avec 204 ch et un couple maxi de 500 Nm. Le moteur est associé à une boîte automatique 6 rapports. Le GR Sport profite en revanche d'une suspension revue. Celle-ci améliore à la fois le confort et les sensations de conduite.

Cet Hilux sera lancé cet été.