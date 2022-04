Toyota : la GR Supra s'offre une boîte manuelle

"Sauver la manuelle". Toyota l'écrit lui-même dans le communiqué qui présente cette nouvelle Supra. Il a pourtant rendu l'automatique obligatoire depuis le lancement de la dernière génération de sa sportive, d'abord avec le six cylindres en ligne 3.0 puis le quatre cylindres 2.0.

La marque indique que la boîte manuelle est une demande de la clientèle, pour qui cette configuration colle mieux avec le plaisir de conduire. La firme s'attend même à ce que la déclinaison manuelle soit désormais la plus choisie. Cette transmission est associée au moteur six cylindres, qui développe 340 ch.

La boîte a été conçue sur mesure, alors que la cousine technique BMW Z4 ne propose pas de boîte manuelle avec cette puissance. Pour "éviter les décollages poussifs et une sensation d'accélération pas assez dynamique", le rapport de démultiplication final a été raccourci, passant de 3,15 (sur la Supra automatique) à 3,46

La boîte est dotée d'une fonction iMT, qui optimise le régime moteur à chaque changement de rapport. Cette fonction peut être coupée en mode Sport. La marque a revu les réglages des aides à la conduite. Elle a aussi apporté des améliorations à la direction et aux suspensions, qui profiteront à toutes les Supra.

La déclinaison manuelle est proposée avec la finition chic Premium, mais aussi une variante "Live Lightweight", plus légère. Par rapport à la version à boîte auto, le gain est de 38,3 kg. Une réduction obtenue grâce à la boîte bien sûr, plus légère en manuelle, mais aussi avec de nouvelles jantes 19 pouces, un système audio allégé ou encore des sièges à réglages manuels et sellerie tissu.

Toyota a par ailleurs apporté quelques évolutions à la gamme, avec l'arrivée de nouvelles teintes, comme le gris Moareki Grey et le bleu Dawn. À bord, l'option cuir marron arrive.