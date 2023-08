Toyota Land Cruiser (2023) : c’est dans les vieux pots…

Il est né le 1er août 1951, est vendu dans plus de 170 pays et régions, et a été produit à 11,3 millions. Le Toyota Land Cruiser est une véritable institution et de nombreux exemplaires sont encore en service.

La marque japonaise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et présente son nouvel opus. Un nouveau venu dont le style s’inspire du passé et notamment de la période des années 80. Le clin d’œil à la Série 6 est réussi, avec l’adoption d’optiques avant rondes ou carrées, mais les formes sont davantage rectilignes afin de souligner l’aspect robuste de ce véritable tout-terrain.

Contrairement à la plupart des SUV qui utilisent une structure monocoque, le Land Cruiser fait toujours appel à un châssis échelle afin d’offrir de meilleures capacités de franchissement. Seulement, cette plateforme GF-A, utilisée également pour le Lexus GX dont le style est assez proche, fait appel à une barre antiroulis avant déconnectable. Elle permet d’assurer un meilleur confort et une tenue de route améliorée sur route lorsqu’elle est activée, tout en assurant une meilleure efficacité en off-road lorsqu’elle est désactivée. Par ailleurs, il s’équipe d’une caméra permettant de visualiser les environs immédiats et les dessous du véhicule.

Le nouveau « Toy » reçoit aussi pour la première fois une direction à assistance électrique. Ce qui lui permet de profiter des aides à la conduite du pack Toyota Safety Sense.

Un diesel non hybride pour débuter

Si son cousin technique, le Lexus GX, profite d’un moteur V6 biturbo de 349 ch, le Land Cruiser est plus raisonnable en adoptant un bloc diesel 2,8 l de 208 ch associé à une boîte automatique à huit rapports, du moins en Europe de l’Ouest. Cette puissance paraît modeste, mais Toyota indique que le Land Cruiser peut tracter des charges allant jusqu’à 3 500 kg. En 2025, est prévu un autre diesel plus puissant et associé à une hybridation légère de 48V. À ce jour, Toyota n’évoque pas de proposition hybride essence.

Ce Land Cruiser sera disponible en configuration à cinq ou sept places et commercialisé en Europe au premier semestre 2024. Au lancement, seule la série limitée First Edition (3 000 exemplaires) sera disponible pour les clients qui auront préréservé leur véhicule. Toyota n’est pas bavard sur les niveaux de finitions ou les équipements, mais cette série recevra les projecteurs ronds et deux teintes bi-tons spécifiques, Jaune Sable et Gris Graphite.

C’est bien dans les vieux pots que l’on fait la meilleure soupe. Ainsi, le nouveau Land Cruiser conserve ses fondamentaux comme le châssis échelle tout en se modernisant. Il compte bien rester avant tout le 4x4 traditionnel « pur et dur » qui a fait sa notoriété. Un choix stratégique qui devrait s'avérer payant puisque les Nissan Patrol ou Mitsubishi Pajero ont totalement déserté nos contrées. Quant à ses tarifs, ils devraient être moins élitistes que ceux pratiqués par le Land Rover Defender.