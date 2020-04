Toyota : le RAV4 franchit une barre symbolique

En réponse à

Il y a de quoi pleurer...

de quoi pleurer lorsque l’on compare le mignon petit rav4 originel qui avait marqué les années 1990, et ce truc intégralement laid sous tous les angles, mal fini et mal construit, à l’offre de motorisations risible, et à la transmission auto qui est ce qui se fait de pire aujourd’hui.

Il y a de quoi pleurer, vraiment.